В Керчи решили разбить новый парк, пока старые застраиваются

Публикации за 03.02.17

В Керчи решили разбить новый парк

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», зону отдыха планируют сделать в посёлке Героевское. Предполагается, что под неё будет отведен участок от кладбища до Маяка размером 5 гектар. На территорию парка попадёт и мемориал героям Эльтигенского десанта.

По словам заместителя главы администрации Керчи Романа Кириченко, тематика будущего парка пока не определена: «Формирование парка пройдет в несколько этапов, первый из которых – кадастровые работы. К концу года, при наличии средств, начнем разработку проекта. В следующем году возможна разбивка аллей. В этой парковой зоне будет исключена любая застройка», – подчеркнул чиновник.

Между тем, три уже существующих парка Керчи находятся под угрозой исчезновения.

Как уже сообщал «Новый День», керченские экологи начали собирать подписи в защиту парковых территорий, которые хотят отдать под застройку. Идея построить в керченских парках многоквартирные дома и гостиницы появилась в 2012 году. Тогда ещё украинские власти приняли план зонирования, который существенно сокращает парковую территорию и разрешает вести градостроительную деятельность. План зонирования напрямую нарушает генеральный план застройки, принятый годом ранее.

На каждой парковой территории собираются построить минимум один многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.

Как сообщил агентству «Новый День» руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Попов, за две недели собрано уже более 1300 подписей горожан, высказавшихся против планов городской администрации. Все они переданы главе города Владимиру Подлипенцеву. Экологи не намерены останавливаться на достигнутом и хотят собрать не менее 5 тысяч подписей, которые будут переданы в Общероссийский народный фронт.

«К сожалению, в Крыму сложилась такая практика, что работа чиновников оценивается по сумме и числу привлечённых инвестиций. Чтобы получить нужный показатель и отчитаться, они готовы запродать всё – и парки разделить, и скверы», – сожалеет эколог.

Планы по созданию нового парка отлично вписываются в эту концепцию.

Керчь, Галия Шакирова

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