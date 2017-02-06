В Севастополе Черное море стало салатовым (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 06.02.17

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В севастопольской бухте Омега появилось огромное ярко-зеленое пятно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидцы сообщают, что цвет моря изменился после того, как неизвестный бросил в воду пакет с ядовито-салатовой жидкостью. Одни предположили, что море изменило цвет из-за флуоресцентной краски, которую используют для изучения движения подземных вод, другие же опровергли эту теорию. «Большая площадь моря ярко зеленая, плюс пятно уходит на глубину», – написала в соцсети местная жительница. При этом горожане отмечают, что морская вода у берегов Севастополя меняет свой цвет не в первый раз: «Приезжали МЧСники, брали пробы воды, сказали, что это третий случай».

«Взяли пробы, сейчас уславливается причина окрашивания воды», – сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС Севастополя. На вопрос, кто именно и с какой целью мог «покрасить» море в ведомстве не ответили.

Фото из социальных сетей

Севастополь, Анастасия Зук

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