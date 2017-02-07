Прокуратура проверит все оттенки Чёрного моря в Севастополе

Севастопольская природоохранная прокуратура начала проверку информации о загрязнении красящими веществами акватории Черного моря в районе бухты Круглая.
Как уже сообщал «Новый День», 5 февраля неизвестный бросил в воду пакет с ядовито-салатовой жидкостью. «Большая площадь моря ярко зеленая, плюс пятно уходит на глубину», – рассказали очевидцы. В МЧС сообщили, что это не первый случай.
Проверка прокуратуры проводится совместно со специалистами Межрегионального управления Росприроднадзора по республике Крым и Севастополю.
«В ходе проверки будут выяснены обстоятельства происшествия. Какое вещество привело к изменению цвета воды, а также нанесен ли вред окружающей среде, установят специалисты», -заявили в прокуратуре Севастополя.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 07.02.17
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