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Крым

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Публикации за 07.02.17

Прокуратура проверит все оттенки Чёрного моря в Севастополе

Прокуратура проверит все оттенки Чёрного моря в Севастополе

Севастопольская природоохранная прокуратура начала проверку информации о загрязнении красящими веществами акватории Черного моря в районе бухты Круглая.

Как уже сообщал , 5 февраля неизвестный бросил в воду пакет с ядовито-салатовой жидкостью. «Большая площадь моря ярко зеленая, плюс пятно уходит на глубину», – рассказали очевидцы. В МЧС сообщили, что это не первый случай.

Проверка прокуратуры проводится совместно со специалистами Межрегионального управления Росприроднадзора по республике Крым и Севастополю.

«В ходе проверки будут выяснены обстоятельства происшествия. Какое вещество привело к изменению цвета воды, а также нанесен ли вред окружающей среде, установят специалисты», -заявили в прокуратуре Севастополя.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 07.02.17

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