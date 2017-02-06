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Публикации за 06.02.17

Туман остановил работу Керченской переправы

Туман остановил работу Керченской переправы

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает корреспондент РИА , паромное сообщение в Керченском проливе было прекращено в 10.10 из-за плохой видимости. «Переправа не работает. Как только видимость возобновится, паромы сделают пробные рейсы. Улучшение погодных условий ожидается в течение дня», – сообщили РИА в «Морской дирекции».

Отметим, что накануне ночью паромы не ходили, а после того как сегодня в 8.00 было возобновлено движение, переправа проработала чуть более двух часов.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 06.02.17

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