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Публикации за 06.02.17

Керченская паромная переправа может встать на два дня

Керченская паромная переправа может встать на два дня

Керченская паромная переправа предупредила о возможной остановке 8 и 9 февраля.

Как передает корреспондент РИА , в эти дни в акватории Керченского пролива прогнозируются неблагоприятные метеоусловия: ожидается усиление скорости ветра до 20 метров в секунду и более. «Существует большая вероятность полной остановки движения судов в указанные даты», – сообщили в «Морской дирекции».

Как сообщал , сегодня из-за сильного тумана переправа останавливала свою работу дважды. В настоящий момент движение возобновлено и осуществляется по фактическим погодным условиям.

Керчь, Анастасия Зук

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