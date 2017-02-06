Дороги Крыма недостаточно безопасны

Публикации за 06.02.17

Крым не может похвастаться безопасными дорогами: в общероссийском рейтинге полуостров занимает одну из последних строчек среди регионов с недостаточной безопасностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг по итогам 2016 года составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог», оценивший ситуацию в регионах с численностью более 1 млн человек.

При ранжировании учитывались количество ДТП, число раненых и погибших из-за неудовлетворительных дорожных условий, протяженность автодорог региона и размер автопарка. Крым занял 41 строчку из 52: за год на полуострове из-за неудовлетворительных дорожных условий произошло более 1,5 тысяч ДТП, в которых 294 погибли и около 2 тысяч получили ранения. Коэффициент опасности дорог в Крыму составил 1,92. Самым опасным регионом признана Челябинская область, самым безопасным – Томская.

Отметим, в Крыму на каждую тысячу жителей приходится 203 автомобиля. Это один из самых низких показателей в России.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 06.02.17

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