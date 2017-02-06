NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.02.17

Дороги Крыма недостаточно безопасны

Дороги Крыма недостаточно безопасны

Крым не может похвастаться безопасными дорогами: в общероссийском рейтинге полуостров занимает одну из последних строчек среди регионов с недостаточной безопасностью.

Как передает корреспондент РИА , рейтинг по итогам 2016 года составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог», оценивший ситуацию в регионах с численностью более 1 млн человек.

При ранжировании учитывались количество ДТП, число раненых и погибших из-за неудовлетворительных дорожных условий, протяженность автодорог региона и размер автопарка. Крым занял 41 строчку из 52: за год на полуострове из-за неудовлетворительных дорожных условий произошло более 1,5 тысяч ДТП, в которых 294 погибли и около 2 тысяч получили ранения. Коэффициент опасности дорог в Крыму составил 1,92. Самым опасным регионом признана Челябинская область, самым безопасным – Томская.

Отметим, в Крыму на каждую тысячу жителей приходится 203 автомобиля. Это один из самых низких показателей в России.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 06.02.17

От провокаций до ареста: Одесский суд «заключил под стражу» буровые вышки Крыма. / На ялтинскую улицу сошел очередной оползень. Движение перекрыто, маршрутки пустили в объезд. / Главу Симферополя поместили на «доску позора» (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter