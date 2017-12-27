«На танке не проедешь!» В Госсовете Крыма потребовали срочно сделать дороги в Бахчисарайском районе

Жители Бахчисарайского региона бьют тревогу из-за критического состояния дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обратить внимание на проблему потребовал депутат Госсовета Василий Рогатин.

«Хочу обратиться к Службе автомобильных дорог Республики Крым по поводу неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, находящихся на их балансе. А именно –дороги Табачное – Бахчисарай, Береговое – Бахчисарай, Бахчисарай – Угловое, Аромат – Многоречье, Новополье – Поляна. Там скоро просто на танке не проедешь, такие дороги есть!», – заявил депутат.

В плачевном состоянии находятся дороги и в Кировском районе. По информации депутата Госсовета Ивана Шонуса, в этом году в регионе отремонтировали 18 участков дорог местного значения и 8 пешеходных переходов.

«Это, безусловно, много. Но протяженность муниципальных автодорог составляет около 700 километров. И доля дорог, не отвечающих нормам безопасности, составляет более 50%», – рассказал Шонус.

Напомним, по итогам 2016 года Крым занял одну из последних строчек рейтинга Межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог». Такую оценку специалисты дали республике из-за более 1 500 ДТП, в которых 294 человека погибли и около 2 тысяч получили ранения: виной этому стали неудовлетворительные дорожные условия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.12.17

Президент-кондитер, кот-дипломат: в МИД Украины взяли на работу существо с улицы. / ФАС: До лета проблема с роумингом в Крыму будет решена. / В Донбассе начался обмен пленными. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»