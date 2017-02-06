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Крым

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Публикации за 06.02.17

В Крыму начало работать крымскотатарское радио

В Крыму начало работать крымскотатарское радио

В Крыму начало работать общественное крымскотатарское радио «Ветан седасы» («Голос родины»). Радиостанции выделена частоту 99,5 МГц. Вещание осуществляется на русском и крымскотатарском языках.

Как передает корреспондент РИА , круглосуточное вещание пока налажено только в Симферополе и Симферопольском районе. Следующие на очереди Джанкойский и Красноперекопский районы. В перспективе планируется вещание на всем полуострове.

«Ветан седасы» является подразделением ТРК «Миллет», начавшей вещание в сентябре 2015 года.

Отметим, одновременно на Крым на крымскотатарском языке начал вещать и украинский государственный канал UATV.

Напомним, крымские татары составляют в Крыму 10,7% населения, еще 2% приходится на татар, вышедших из других регионов, и крымчаков.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.02.17

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