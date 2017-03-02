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Крым

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Публикации за 02.03.17

На Украине крымские татары услышат «Голос родины»

На Украине крымские татары услышат «Голос родины»

Общественное крымскотатарское радио «Ветан седасы» («Голос родины») теперь можно слушать и на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА , «Голос родины» начал вещание в приграничных районах Херсонской области. В ближайшее время планируется установка еще одного передатчика в Красноперекопске, за счёт чего будет улучшено качество приёма.

А в июле радио смогут слушать более 60% населения полуострова. Пока круглосуточное вещание налажено только в Симферополе и Симферопольском и Джанкойском районах.

Отметим, что после того как в феврале радио «Ветан седасы» начало работу на полуострове, от крымских татар, проживающих на Украине стали поступать просьбы усилить сигнал вещания на приграничные районы Херсонской области, где компактно проживают выходцы из Крыма.

Как сообщал , радиостанции «Ветан седасы» выделена частота 99,5 МГц. Вещание осуществляется на русском и крымскотатарском языках. Напомним, крымские татары составляют в Крыму 10,7% населения, еще 2% приходится на татар, вышедших из других регионов, и крымчаков.

Херсон, Анастасия Зук

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