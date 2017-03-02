На Украине крымские татары услышат «Голос родины»

Публикации за 02.03.17

Общественное крымскотатарское радио «Ветан седасы» («Голос родины») теперь можно слушать и на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «Голос родины» начал вещание в приграничных районах Херсонской области. В ближайшее время планируется установка еще одного передатчика в Красноперекопске, за счёт чего будет улучшено качество приёма.

А в июле радио смогут слушать более 60% населения полуострова. Пока круглосуточное вещание налажено только в Симферополе и Симферопольском и Джанкойском районах.

Отметим, что после того как в феврале радио «Ветан седасы» начало работу на полуострове, от крымских татар, проживающих на Украине стали поступать просьбы усилить сигнал вещания на приграничные районы Херсонской области, где компактно проживают выходцы из Крыма.

Как сообщал «Новый День», радиостанции «Ветан седасы» выделена частота 99,5 МГц. Вещание осуществляется на русском и крымскотатарском языках. Напомним, крымские татары составляют в Крыму 10,7% населения, еще 2% приходится на татар, вышедших из других регионов, и крымчаков. l

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 02.03.17

Бахарев vs Мавлютов: администрация Симферополя добьется пересмотра решения о незаконности увольнения главного архитектора. / В МИД РФ предположили, что CNN достигла «медийного дна». Генпрокурор США отверг все обвинения в «контактах с Москвой». / Украинцы, убившие ялтинского таксиста, получили по максимуму. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»