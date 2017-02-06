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Публикации за 06.02.17

Венгрия: с антироссийскими санкциями пора кончать / Толку от них – ноль

Венгрия: с антироссийскими санкциями пора кончать Толку от них – ноль

Переговоры глав внешнеполитических ведомств стран – членов Евросоюза в Брюсселе завершились конфузом: представитель Венгрии заявил о полном провале санкций, введённых Европой против России.

Как передаёт корреспондент РИА , глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетовал, что Брюссель потратил впустую более двух лет, борясь с Москвой и слепо следуя в фарватере внешней политики предыдущей американской администрации.

«Санкционный режим в отношении России провалился экономически и политически», – подчеркнул Сийярто

Венгерский министр иностранных дел также объявил, что на ближайшем саммите Евросоюза Будапешт поставит вопрос о прекращении продления санкционного режима, введённого против России после присоединения Крыма и начала гражданского конфликта на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.02.17

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