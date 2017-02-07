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Крым

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Публикации за 07.02.17

Трампа не объедешь: на Украине заговорили о «болезненном» компромиссе по Донбассу / Чуть-чуть отступим, а там побачим.

Трампа не объедешь: на Украине заговорили о «болезненном» компромиссе по Донбассу Чуть-чуть отступим, а там побачим.

Бывший глава СБУ и минобороны Украины, а ныне представитель контактной группы от Порошенко в Минске Евгений Марчук признал, что Киеву придётся пойти на уступки по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как передаёт корреспондент , Марчук считает, что «болезненный компромисс» по Донбассу неизбежен, все это понимают, в том числе и депутаты Верховной Рады, но оттягивают принятие решения до последнего.

Впрочем, он тут же уточнил, что «речь не идёт о компромиссе с боевиками, захарченками и Россией», а также о признании российского статуса Крыма.

По мнению экс-главы СБУ, область уступок может касаться отвода военной техники с обеих сторон, а также так называемого переходного периода и условий формирования местных органов власти на этот период времени.

«В эти администрации могут войти представители местного населения, которые оставались на временно оккупированной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ. Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берёт на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями», – цитируют Марчука украинские СМИ.

«Подвижки» в позиции Киева в рамках минского процесса скорее всего связаны с избранием Дональда Трампа на пост президента США и кардинальными перестановками в администрации Белого дома, отмечают наблюдатели.

Напомним, что 5 февраля состоялись телефонные переговоры между Трампом и Порошенко, в ходе которого американский президент заявил о необходимости полного прекращения огня.

Накануне глава Белого дома в интервью одному из американских каналов сказал, что не знает реального положения дел на Украине, контролируются ли Россией силы ополчения в Донбассе или нет, но обещал изучить ситуацию в ближайшее время.

Симферополь, Галия Шакирова

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