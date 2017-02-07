В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

Публикации за 07.02.17

В Керчи начали собирать своды арок Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арочные пролеты Крымского моста – автодорожный и железнодорожный – на сегодняшний день собраны наполовину. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Мы собрали нижнюю часть каждой арки – так называемые затяжки. Со стороны визуально особенно «прорисовывается» железнодорожная ферма, которая обеспечит необходимую жесткость конструкции, – цитирует пресс-служба Крымского моста заместителя гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова. – Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними «поясами» будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров».

К сборке арочных пролетов на данный момент привлечено более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. Уже закручено более 200 тысяч таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории. Качество каждого шва проверено ультразвуковым методом.

«Автодорожный арочный пролет – это комбинация нижней части (затяжки) и арочного свода, который будет поддерживать затяжку при помощи подвесок. На железнодорожном участке применена комбинация из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками, – рассказал заместитель директора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» Виктор Галас. – Такая комбинированная система обеспечивает необходимую надежность моста».

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей – специальных конструкций по фасаду арочных пролетов. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арок.

Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах будет установлена судовая сигнализация. А так как арки – еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то учтены все требования по аэронавигационной сигнализации.

«Сооружение таких арок – во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях», – добавил Виктор Галас.

Планируется, что в конце лета 2017-го конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе. Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом.

Для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним готовые арки переместят на плавсистему. Каждый такой 200-метровый путь – это конструкция на сваях, способная выдержать нагрузку более 5,5 тысяч тонн. Работа над созданием специальной плавсистемы идет на «Севастопольском морском заводе».

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 07.02.17

Трампа не объедешь: на Украине заговорили о «болезненном» компромиссе по Донбассу. Чуть-чуть отступим, а там побачим.. / В Крыму сотрудница ломбарда взяла из кассы более 100 тыс рублей «на булавки». Работодателя не предупредила. / Операторам помогут деньгами в реализации закона Яровой. Компенсации хватит на покрытие лишь 15% расходов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»