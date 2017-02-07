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Крым

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Публикации за 07.02.17

В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

В Керчи начали собирать своды арок Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА , арочные пролеты Крымского моста – автодорожный и железнодорожный – на сегодняшний день собраны наполовину. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта.

Новый День: В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

«Мы собрали нижнюю часть каждой арки – так называемые затяжки. Со стороны визуально особенно «прорисовывается» железнодорожная ферма, которая обеспечит необходимую жесткость конструкции, – цитирует пресс-служба Крымского моста заместителя гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова. – Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними «поясами» будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров».

К сборке арочных пролетов на данный момент привлечено более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. Уже закручено более 200 тысяч таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории. Качество каждого шва проверено ультразвуковым методом.

«Автодорожный арочный пролет – это комбинация нижней части (затяжки) и арочного свода, который будет поддерживать затяжку при помощи подвесок. На железнодорожном участке применена комбинация из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками, – рассказал заместитель директора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» Виктор Галас. – Такая комбинированная система обеспечивает необходимую надежность моста».

Новый День: В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей – специальных конструкций по фасаду арочных пролетов. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арок.

Новый День: В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах будет установлена судовая сигнализация. А так как арки – еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то учтены все требования по аэронавигационной сигнализации.

Новый День: В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

«Сооружение таких арок – во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях», – добавил Виктор Галас.

Планируется, что в конце лета 2017-го конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе. Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом.

Для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним готовые арки переместят на плавсистему. Каждый такой 200-метровый путь – это конструкция на сваях, способная выдержать нагрузку более 5,5 тысяч тонн. Работа над созданием специальной плавсистемы идет на «Севастопольском морском заводе».

Новый День: В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО)

Керчь, Лиана Макоба

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