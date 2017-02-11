NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.02.17

Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН)

Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН)

Российский космонавт Олег Новицкий разместил в своём инстаграме свежее фото строящегося Крымского моста, контуры которого уже отчётливо просматриваются с космической орбиты.

Как передаёт корреспондент РИА , подписчики Новицкого, в том числе и зарубежные, оставили под фотографией множество положительных комментариев и отметок «Нравится».

Напомним, на данном этапе строители .

Новый День: Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН)

Снимок Новицкого

Годом ранее Крымский мост сфотографировал из космоса американский астронавт Тимоти Копра.

Новый День: Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН)

Снимок Копры, апрель 2016 года

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.17

В Крыму собираются сделать платными зимние забавы на Ангарском перевале. / 11 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Минприроды выжимает из Бакальской косы последнее: песок уходит на стройки, за проход к морю берется плата.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter