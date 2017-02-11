Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН)

Публикации за 11.02.17

Российский космонавт Олег Новицкий разместил в своём инстаграме свежее фото строящегося Крымского моста, контуры которого уже отчётливо просматриваются с космической орбиты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подписчики Новицкого, в том числе и зарубежные, оставили под фотографией множество положительных комментариев и отметок «Нравится».

Напомним, на данном этапе строители собирают своды арок Керченского моста.

Снимок Новицкого

Годом ранее Крымский мост сфотографировал из космоса американский астронавт Тимоти Копра.

Снимок Копры, апрель 2016 года

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.17

В Крыму собираются сделать платными зимние забавы на Ангарском перевале. / 11 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Минприроды выжимает из Бакальской косы последнее: песок уходит на стройки, за проход к морю берется плата. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»