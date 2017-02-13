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Крым

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Публикации за 13.02.17

Космонавт Новицкий запечатлел Севастополь из космоса и передал привет жителям города (СКРИН)

Космонавт Новицкий запечатлел Севастополь из космоса и передал привет жителям города (СКРИН)

Командир ТПК «Союз МС-03» Олег Новицкий, который накануне вызвал фурор в российских СМИ , ещё раз обратил свой взор с орбиты на Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА , на этот раз космонавт поприветствовал севастопольцев, опубликовав в своём инстаграме снимок города-героя.

Новый День: Космонавт Новицкий запечатлел Севастополь из космоса и передал привет жителям города

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