Космонавт Новицкий запечатлел Севастополь из космоса и передал привет жителям города (СКРИН)

Публикации за 13.02.17

Командир ТПК «Союз МС-03» Олег Новицкий, который накануне вызвал фурор в российских СМИ снимком Керченского моста, ещё раз обратил свой взор с орбиты на Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на этот раз космонавт поприветствовал севастопольцев, опубликовав в своём инстаграме снимок города-героя.

Крым. Другие новости 13.02.17

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