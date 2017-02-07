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Крым

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Публикации за 07.02.17

Фонд защиты вкладчиков Крыма признал, что в борьбе с просроченными кредитами пострадали невиновные / Но проблему это не решило

Фонд защиты вкладчиков Крыма признал, что в борьбе с просроченными кредитами пострадали невиновные Но проблему это не решило

В Крыму отменили несколько сотен решений об аресте имущества заемщиков украинских банков.

Как передает корреспондент РИА , Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) дал разъяснения по поводу ареста имущества должников украинских банков и обнадежил незаконно пострадавших.

Напомним, в Крыму был наложен арест на имущество юридических и физических лиц, которые в разное время брали кредиты в украинских банках. ФЗВ облегчил себе работу, затребовав потребовал у нотариальных контор все документы о тех, кто, начиная с 1991 года, когда Украина стала самостоятельной, брал кредиты. В результате «обеспечительные меры» коснулись порядка 56 тысяч человек, включая и тех, кто давно погасил задолженности – таких оказалось несколько тысяч.

Проблема возникла из-за того, что Фонд защиты вкладчиков в ходе возврата вкладов, потерянных крымчанами в украинских банках, выступил одновременно и в качестве кредитора, стремящегося вернуть кредиты, выданные в украинский период жителям Крыма.

ФЗВ признает: «Есть случаи получения постановлений судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на права (требования) по прекратившим свое действие кредитным договорам, договорам залога, а также случаи обременения имущества, не являющегося предметом договора залога. В этой ситуации граждане и юридические лица могут обратиться в представительство Фонда в Республике Крым и Севастополе для принятия совместных действий по снятию наложенных обременений».

При отсутствии задолженности по кредиту обеспечительные меры могут быть отменены судебным приставом-исполнителем при обращении к нему заинтересованных лиц, сообщают в фонде. И приводят цифры: с 2015 года рассмотрено более 800 обращений, на основании которых направлены ходатайства судебным приставам-исполнителям и вынесено более 700 постановлений об отмене ранее принятых обеспечительных мер.

Однако принцип остался прежним – бывший вкладчик должен сам доказать свою «невиновность», то есть предоставить соответствующие платежные документы. Которые – за давностью лет – сохранились далеко не у всех. Таким образом, проблема пока не решена.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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