В Крыму арестовали недвижимость практически у всех, кто когда-то брал кредиты / Общественная палата РК обвинила Фонд защиты вкладчиков и судебных приставов в нарушении прав человека (ВИДЕО)

Публикации за 30.01.17

В Крыму разгорелся скандал: глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе обвинил Фонд защиты вкладчиков и службу судебных приставов в нарушении прав человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт произошел на расширенном заседании Общественной палаты республики во время обсуждения вопроса об аресте имущества крымчан, ранее имевших задолженности в украинских банках и погасивших их до воссоединения Крыма с Россией.

По данным члена ОП РК Александра Аматуни, всего арест уже наложен или его планируется наложить на 50 тысяч объектов недвижимости, находящихся в собственности крымских предпринимателей и частных лиц, из которых «может быть 1/9 часть на самом деле имеет какие-то долги». При этом многие о наложении ареста узнают совершенно неожиданно, к примеру – при попытке перезаключить договора в Госкомрегистре.

«Самое страшное, что из-за ареста мы не можем регистрировать объекты по российским документам. Это ведет к тому, что предприниматели не могут получить лицензии на право деятельности, перерегистрироваться в рамках российского законодательства», – заявил Александр Аматуни. По его словам, глава Крыма Сергей Аксенов инициировал обращение в органы кадастра о необходимости организовать возможность регистрации «без права продажи, временно».

Наибольшее возмущение у членов Общественной палаты Крыма вызвала позиция судебных приставов «Если вы действительно ничего не должны, докажите это».

«Как до этого мог додуматься Фонд защиты вкладчиков, который потребовал у нотариальных контор все документы о тех, кто, начиная с тех времен, когда Украина стала самостоятельной, брал кредиты? Нотариусы тогда сказали – это неправильно, давайте мы проработаем и дадим информацию о тех, кто не закрыл. Но Фонд защиты потребовал всех, это порядка 56 тысяч, и на всех наложили арест», – заявил Аматуни, добавив, что «ситуация складывается взрывоопасная».

В Госкомрегистре подчеркивают, что их орган является исполнительным, и давать правовую оценку решениям приставов у них нет полномочий.

А вот исполняющий обязанности заместителя руководителя управления судебных приставов по Крыму – заместитель главного судебного пристава республики Евгений Новиков заявил, что вокруг проблемы членами ОП просто «сгущаются краски». Он пояснил, что арест имущества проводится в рамках процесса выплаты ФЗВ компенсаций по депозитам крымчан, имевших вклады в украинских банках. И арест имущества, которое фигурировало в кредитных документах, является одним из инструментов для набора необходимой суммы для фонда.

При этом, судебные приставы требовали от крымчане»всего-навсего четыре вида документов для того, чтобы снять этот арест». Среди них – справка о погашении задолженности, выписка из госреестра, кредитный (ипотечный)договор и платежные документы, свидетельствующие о полной выплате кредитного договора.

«Это позволяло нам благополучно рассмотреть вопрос и снять арест – таких мы сняли 260 штук. Другой вопрос, когда мы отправляли людей в суды. Это происходило тогда, когда у людей не оказывалось документов. Вы меня извините, но прийти и сказать, что договор исполнен, и не подтвердить это никаким образом, – это голословно», – сказал Новиков.

В то же время, представитель ФЗВ заявил, что такая ситуация возникла из-за «предоставления некорректной информации» в их организацию во время так называемого «переходного периода» Крыма, в том числе нотариусами.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pk0P9yUI3LA&rel=0">Video</a> Разгорелся скандал

«Перед тем как выписать какие-то судебные бумажки, вы должны были досконально изучить, должен или не должен конкретный человек. Вы должны иметь неопровержимые доказательства того, что этот человек не выплатил кредит. Почему они сейчас сами должны что-то доказывать с юридической точки зрения? Они, если вы не забыли такое слово как «презумпция» невиновности, невиновны. Почему они должны это в суде доказывать?», – возмутился Иоффе.

В Общественной палате Крыма решили инициировать отмену ареста на имущество крымчан судебными приставами и организовать проведение этой работы «с чистого листа», с учетом допущенных ошибок. Кроме того, члены ОП намерены обратиться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило правомерность соответствующих решений ФЗВ и приставов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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