В правительстве решили «простить» кредитные долги жителей Крыма перед украинскими банками / Но амнистия коснется не всех

Публикации за 14.02.17

Имущество крымчан, когда-то бравших кредиты в украинских банках, решили освободить от ареста судебных приставов. Теперь Фонду защиты вкладчиков, инициировавшему наложение ареста, придется предъявлять основательные доказательства для возобновления процедуры.

Как уже сообщал «Новый День», о повальном аресте имущества крымчан, имевших займы в украинских банках, стало известно на заседании Общественной палаты Крыма в январе 2017 года. Выяснилось, что ФЗВ еще в 2014 году воспользовался неактуальными данными нотариусов, и включил в «черный список» даже тех, кто расплатился с долгами еще до воссоединения Крыма с Россией. Сама же процедура, как объясняют в Фонде, проводилась в рамках выплаты компенсаций по депозитам крымчан, имевших вклады в украинских банках. Из-за ареста проблемными стали порядка 50 тысяч объектов, владельцы которых потеряли возможность распоряжаться ими.

По информации «Коммерсанта», в правительстве России, учитывая возникшую социальную напряженность, намерены снять арест с имущества, которое не превышает стоимость в 5 миллионов рублей. Такого – всего 20% от общего количества арестованного, и в основном это «квартиры, машины, коммерческий транспорт». А вот в остальные 80% попадает имущество компаний, которые если и брали кредиты, то не меньше чем на 0,2 – 1 млрд рублей.

По мнению экспертов, намерение наложить повторный арест вызовет большие сложности у ФЗВ. На это повлияет отсутствие документации, которую украинские банки в Крыму не оставили. Поэтому в Фонде могут отказаться от взыскательной работы с «мелкими» должниками, и полностью переключиться на крупные компании, на которые кредитная амнистия распространяться не будет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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