Чиновники «отшили» инвестора, готового вложить в Крым почти миллиард долларов

Публикации за 07.02.17

В ряде крымских министерств считают нецелесообразным давать «добро» инвесторам, готовым вложить в экономику республики огромные деньги. Об этом на выездном заседании Совмина в Белогорском районе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Полгода ходил человек, говорит – готов 800 миллионов долларов вложить в Республику Крым. Продал в других странах все свои производства. По итогам шести месяцев, по шести предложениям шесть отказов принес. Все ему отказали успешно», – возмутился Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма назвал сложившееся пренебрежительное отношение к инвесторам недопустимым.

«Я теперь буду самостоятельно этих инвесторов заводить. У себя прописывать график, ставить контроль персональный. Иначе инвесторов всех здесь задробят так, что больше желания инвестировать в Крым у них не будет», – подытожил Аксенов, поручив и министру экономического развития Андрею Мельникову «водить за руку» бизнесменов, то есть, оказывать им индивидуальную помощь, чтобы не допускать «отфуболивания».

Белогорский район, Леонид Маковецкий

Белогорский район. Другие новости 07.02.17

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