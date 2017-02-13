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Крым

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Публикации за 13.02.17

Дешевого бензина не будет: Крым потерял очередного инвестора

Дешевого бензина не будет: Крым потерял очередного инвестора

В Феодосии инвестор отказался от реконструкции морского порта. Еще 1,5 года назад он был готов вложить в проект 5,4 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА , возрождением инфраструктуры порта планировал заняться инвестор из Санкт-Петербурга. Однако вкладчик столкнулся с непониманием чиновников. «Я отказался от этого проекта. На словах они инвесторов приветствуют, но по факту полный стопор. Все делается либо через своих, либо для себя», – цитирует «ПортНьюс» слова генерального директора ООО «Лигоф» Юрия Ровинского, который собирался вложить в порт 5,4 млрд рублей.

Инвестор действовал в интересах крупных российских компаний, которые из-за риска оказаться под санкциями не могли открыто работать в Крыму. Среди заинтересованных была компания, которая собиралась заняться перевалкой нефти и нефтепродуктов. За счет прямых поставок в феодосийский порт планировалось снизить стоимость дизельного топлива и бензина.

В рамках инвестиционного проекта предполагалось, строительство нового рейдового нефтепричала, строительство оборудования для увеличения объемов контейнерной перевалки, реконструкция комплекса для хранения зерновых грузов и комплекса по перевалке растительных масел.

Отметим, что это не первый инвестор, который не нашел общий язык с представителями крымской власти. Ранее чиновники «отшили» инвестора, готового вложить в полуостров почти миллиард долларов: вкладчик по шести предложениям получил шесть отказов.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 13.02.17

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