В Крыму опять ликвидируют Институт виноделия «Магарач»

Публикации за 07.02.17

В Крыму ликвидируется Институт винограда и вина «Магарач». О том, кто теперь владеет уникальной энотекой и знаменитой торговой маркой, не сообщается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин пояснил, что институт «Магарач» в прежнем виде ликвидируется, поскольку это ГБУ в августе прошлого года передано в федеральную собственность.

Его имущество закреплено за федеральным учреждением науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН.

Глава правительства Сергей Аксёнов поинтересовался, вернул ли институт себе торговую марку «Магарач», переданную лет десять назад эстонским коммерсантам – как утверждало руководство института – безвозмездно.

Определенного ответа министр Рюмшин не дал, пояснив лишь, что теперь об имидже института заботится Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).

Отдельным распоряжением Совмина ликвидируется и аграрная компания «Магарач» в Вилино Бахчисарайского района, где расположена основная часть виноградников, принадлежавших институту. Ликвидационная комиссия должна завершить работу к 1 августа 2017 года.

«Магарач» – старейший отечественный научный центр, основанный в составе Императорского Никитского сада в 1828 году. Институт располагает уникальной библиотекой с фондом хранения около 100 тысяч печатных единиц, полумиллионным патентным фондом, крупнейшей коллекцией винограда.

Гонения на «Магарач» начались, когда оказалось, что его территория в поселке Отрадное (Большая Ялта) соседствует с участком, где выстроен «Чайный домик» семьи президента Украины Виктора Януковича. В 2012 году Высший административный суд отменил земельный госакт Национального института винограда и вина «Магарач», опытная база института была ликвидирована, оборудование демонтировано и вывезено. Границы Отрадного были срочно изменены – «в соответствии с пожеланиями этого местного совета».

Знаменитая научная коллекция вин (энотека) «Магарача», оказавшаяся в непосредственной близости с дачей Януковичей, в ноябре 2012 года была под надуманным предлогом перевезена из исторического подвала (естественного грота в скале) в Отрадном на винзавод «Ливадия». С тех пор о ее состоянии официально не сообщается.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 07.02.17

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