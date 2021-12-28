Возрождение легендарного института виноградарства и виноделия в Крыму откладывается

Правительству Крыма пока не удалось найти подрядчика для строительства научного объекта стоимостью почти 3 миллиарда рублей по соседству с «Чайным домиком» Януковича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на конкурс «Выполнение работ по строительству одного из объектов Института виноградарства и виноделия «Магарач» в Ялте не было подано ни одной заявки.

Осенью нынешнего года в информации, распространенной совмином Крыма, несколько раз упоминался Институт «Магарач», который был практически уничтожен действиями семьи экс-президента Украины Виктора Януковича. Как безвозвратную потерю для науки ветераны «Магарача» оценивали вывоз бесценной винной коллекции и нынешнее состояние института.

Однако 11 октября текущего года совмин Крыма принял постановление №595, которым выделил «Магарачу» грант в форме субсидии из бюджета Республики Крым

на финансовое обеспечение затрат на создание элитного маточника подвойных лоз винограда. Размер субсидии составил 3 млн 27 тыс руб.

19 октября под размещение этих маточников институту в постоянное бессрочное пользование (распоряжениями 1385-р – 1390-р) было передано шесть земельных участков. Их общая площадь составила более 19 га, именно там раньше располагалось уничтоженное хозяйство «Магарача» – в пгт Отрадное (г.Ялта). В госкадастре они числятся как земли поселений, предназначенные для научного обеспечения сельского хозяйства. На спутниковой карте хорошо видны и соседи – «Чайный домик» семьи Януковичей – описание этого участка в открытом доступе отсутствует.

Кстати сказать, Александр Викторович Янукович обнаружен в базе данных ЕГРЮЛ как гражданина РФ и владелец ООО «Арсенал-Инвест» в Санкт-Петербурге. Фирма зарегистрирована в мае 2014 с уставным капиталом 10 тыс рублей и занимается выращиванием зерновых, добычей газа, строительством и другими полезными вещами. Фамилия директора – Алла Давыдова – совпадает с фамилией бабушки Александра Януковича (такая же фамилия, кстати, была у младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича). Если он имеет российское гражданство, то имеет право владеть домом и землей на крымском побережье.

Симферополь, Ольга Картошина

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