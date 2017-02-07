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Крым

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Публикации за 07.02.17

На Крым надвигается новый шторм

На Крым надвигается новый шторм

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается штормовой ветер и похолодание.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха уже завтра понизится до минусовых отметок. Ночью в отдельных районах полуострова столбик термометра упадёт до 3-5 °C мороза. На дорогах ожидается гололедица. Водителей просят быть внимательнее и, по возможности, воздержаться от поездок.

В работе Керченской паромной переправы также могут возникнуть сбои. Напомним, что максимальная скорость ветра, при которой паромы могут перевозить пассажиров, – 16 м/с.

«Морская дирекция» предупредила, что штормовое предупреждение действует до утра пятницы, 10 февраля.

Накануне из-за непогоды паромное сообщение между двумя берегами Керченского пролива приостанавливалось 5 раз. Перебои в работе наблюдались и в аэропорту Симферополя.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 07.02.17

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