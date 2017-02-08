Непогода продолжает свирепствовать: в Крыму уже 50 сел остались без света

Публикации за 08.02.17

В Крыму из-за сложных погодных условий без электроэнергии остались почти полсотни населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром из-за урагана электричество отсутствовало в 27 селах, однако, по последним данным, количество населенных пунктов уже увеличилось до 49. Без электроснабжения находятся более 9 тысяч крымчан.

В работах по восстановлению электроснабжения задействованы порядка 100 человек и 33 единицы техники. Последствия непогоды планируют устранить в течение суток, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Как сообщал «Новый День», причиной массовых аварий стали сильные порывы ветра, гололедообразование, вызвавшие пляску и обрывы вязок проводов, обледенение оборудования.

Напомним, 8-9 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с и понижение температуры воздуха.

Симферополь, Анастасия Зук

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