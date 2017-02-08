В Крыму ураган оставил без света почти 30 сел

Публикации за 08.02.17

В Крыму непогода оставила без электричества 27 населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне ночью было нарушено электроснабжение в 27 населенных пунктах полуострова, из них в 8 – частично. В основном пострадали от разгулявшейся непогоды села в Раздольненском, Первомайском и Сакском районах. «Причиной аварий стали сильные порывы ветра, гололедообразование, вызвавшие пляску и обрывы вязок проводов, обледенение оборудования», – сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

В настоящее время в пострадавших населенных пунктах ведутся ремонтно-восстановительные работы. Последствия непогоды устраняют 27 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 26 единиц техники.

Симферополь, Анастасия Зук

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