Впотьмах: жители крымского села устали от перебоев с электричеством

Жители села Перевальное под Симферополем в непогоду остаются без света. Энергетики устранять причину не спешат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за провесов на линии электропередач на окраине села более 20 домов сталкиваются с постоянными перебоями с электричеством. В основном, света нет из-за короткого замыкания. По словам местных жителей, световые «шоу» в этом секторе села происходят ежегодно в осенне-зимний период.

«Усугубляет проблему и то, что часть линии проходит через лес. В «Крымэнерго» говорят, что не могут договориться с лесхозом, чтобы провести обрезку деревьев. В итоге мы вынуждены самостоятельно искать, где какая ветка повисла или где провода запутались», – рассказал РИА «Новый День» местный житель. Он отметил, что сельчане обращались по данному вопросу на горячую линию «Крымэнерго» и в местную оперативно-диспетчерскую службу, однако энергетики на вызов приезжать, по всей видимости, не собираются.

«11 января мы в очередной раз остались без света. Оставили заявку, а пока ждали, что приедет бригада, нашли причину замыкания, устранили ее. Но это все временно, там провисла линия и нужны специалисты. Еще одну заявку оставили уже 12 числа, в надежде, что энергетики все же приедут, но, несмотря на два неотработанных вызова, к нам никто так и не пожаловал», – негодует мужчина и добавляет, что люди попросту опасаются, что в один прекрасный момент не просто останутся без света, но и без бытовой техники.

В диспетчерской службе на требования крымчан приехать и проверить электролинию традиционно отвечают, что передадут заявку в службу районных электрических сетей (РЭС), рекомендуя сельчанам лично приехать в РЭС и там разбираться, почему не отрабатываются заявки: «Мы принимаем заявки. Но так как по факту свет у вас был, они и не приезжают. Была куча аварийных ситуаций. Вам надо приехать в РЭС и написать там жалобу, тогда у вас все решится. Мы передадим, конечно, что там хлещут провода, они должны выехать на участок и провести перетяжку и обрезку», – сообщили аварийной службе. Между тем, кто будет виноват, в случае если сельчане из-за очередного короткого замыкания, лишатся бытовой техники, в аварийной службе пояснить не смогли.

«В итоге получается, что энергосбытовая компания озабочена только сбором платежей, а мы должны платить за некачественные услуги и оббивать пороги кабинетов, так как на телефонные «просьбы» никто не реагирует», – заключил сельчанин. В очередной раз Перевальное осталось без света 16 января.

Стоить отметить, что во время непогоды отсутствие электроэнергии в домах крымчан стало обыденностью. Бывает, что ветер оставляет

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.01.18

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