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Крым

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Публикации за 08.02.17

Чуркину понравилось, как Никки Хейли ругает Россию за Крым / Не то что эта...

Чуркину понравилось, как Никки Хейли ругает Россию за Крым Не то что эта...

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин не без удовлетворения отметил, что его американская коллега Никки Хейли отличается в лучшую сторону от представительниц предыдущей американской администрации.

Как передает корреспондент РИА , на Совете Безопасности Хейли представила обычную критическую и бескомпромисную позицию Соединённых Штатов по Крыму. Однако, на слух российского постпреда, тон ее заявлений не идёт ни в какое сравнение с предшественницей – Самантой Пауэр.

«Я не ждал, что она отклонится от стандартной позиции. Но тон ее заявлений был совсем другим», – цитирует РТ Виталия Чуркина.

Кроме того, нежелание Хейли портить отношения с Россией постпред назвал «хорошим сигналом».

Напомним, последний год Чуркину часто приходилось резко реагировать на постоянные грубые нападки бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр. Однажды российский дипломат даже демонстративно перестал слушать Пауэр из-за ее вызывающего поведения.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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