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Крым

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Публикации за 08.02.17

Ситуацию с канализацией на курортах Крыма признали критической

Ситуацию с канализацией на курортах Крыма признали критической

В правительстве Крыма признали ситуацию с отведением сточных вод в ряде курортных городов критической для экологической безопасности республики.

Как передает корреспондент РИА , речь идет об Алуште, Ялте, Феодосии и Судаке, которые по мнению властей, пользуются особым спросом у туристов.

«Часть владельцев капитальных строений рекреационного сектора, не имеющих подключения к централизованным системам водоотведения, используют для отвода сточных вод септики-накопители. Остальные используют для этих целей ливневые канализации, а также водные объекты – русла рек», – рассказал на селекторном совещании правительства вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, добавив, что «большинство септиков-накопителей не соответствуют существующим санитарно-эпидемиологическим нормам».

По информации вице-премьера, в Алуште, Феодосии и Судаке не подключены к централизованной системе водоотведения 16 444 абонента, в Ялте – 3 820. Власти, в рамках созданной комиссии, поделили таких абонентов на две группы – тех, кто использует для сброса ливневки и реки, и тех, кто используют выгребные ямы.

Нарушителям первой группы намерены вручать уведомления о необходимости прекратить в течение недели несанкционированные сбросы, и, если требования властей выполнены не будут – «разрывом» налаженных схем отвода займутся уже работники профильных ГУПов. А абонентам второй группы дадут два месяца на приведение септиков-накопителей в соответствие с санитарными нормами, потом начнут привлекать к административной ответственности.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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