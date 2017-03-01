Жители Ялты готовы сжечь себя из-за отсутствия нормальной канализации

Публикации за 01.03.17

Жители одного из поселков Ялты грозятся покончить жизнь самоубийством из-за разногласий с чиновниками по вопросам канализации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема возникла в поселке Васильевка, где уже многие годы отсутствует нормальная канализация, в связи с чем местные жители вынуждены отправлять сточные воды в ливневки и в землю.

«По домам ходят представители «Водоканала» с полицией и перекрывают у людей сточные трубы. Причём, у многих есть утверждённые ещё в 1998 году при Марченко техусловия на проведённую и оплаченную канализацию, которая, как сейчас выяснилось, таковой не является, так как нечистоты выходят прямо в речку (ну и аферисты работали раньше!)», – написал у себя на странице в Facebook ялтинский общественник Сергей Сардыко.

По его словам, о проблеме местным властям было известно еще в украинские времена, а в 2016 году за 26 миллионов рублей был разработан новый проект, но до его реализации, стоимостью 400 миллионов рублей, дело так и не дошло.

«Сейчас горожанам предлагают покупать ёмкости для выгребных ям, стоимостью 50 тысяч рублей, тратиться на установку, стоимостью 30 тысяч рублей, и еженедельно оплачивать услуги ассенизаторских машин, угрожая в противном случае перекрыть воду. И это происходит в 21 веке, в микрорайоне города-курорта Ялты!» – возмущается Сардыко.

Как уже сообщал «Новый День», в начале февраля вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что ситуация с отведением сточных вод в основных курортных городах Крыма – критическая. По его информации, многие крымчане, не имеющие подключений к канализациям, используют для слива реки и ливневки, что наносит серьезный ущерб окружающей среде. Претензии возникли и к тем кто пользуется выгребными ямами: большинство септиков признали не отвечающими санитарным нормам. В правительстве решили дать неделю на исправление нарушений после направления уведомления тем, кто незаконно сбрасывает воду в реки и ливневки, и два месяца тем, чьи септики находятся в ненадлежащем состоянии. В случае невыполнения требования пригрозили насильно отключать от существующих схем первых, и привлекать к административной ответственности вторых.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 01.03.17

В Севастополе похитили старичка Лесовичка (ФОТО). За «дедушку» обещают вознаграждение. / В севастопольском департаменте признали: на инвест-форуме в Сочи представили «украинскую» Балаклаву. / Учителя не заметили: в Симферополе школьники, отравившиеся клофелином, проспали два урока. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»