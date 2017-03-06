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Крым

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Публикации за 06.03.17

Жителям старых районов Феодосии разрешат самим провести канализацию / Если «Воде Крыма» понравятся их документы

Жителям старых районов Феодосии разрешат самим провести канализацию Если «Воде Крыма» понравятся их документы

Неочищенные стоки остаются одной из главных проблем приморских городов и поселков Крыма.

Как передает корреспондент РИА , в Коктебеле много лет не могут проложить канализацию, ее лишена половина Судака. Те же проблемы в Береговом и Орджоникидзе. Местные жители и владельцы учреждений общепита приловчились спускать свои стоки в ливневую канализацию.

Несознательных жителей просят самостоятельно устранить нарушения, организовать герметичные выгребные ямы. Недавно феодосийцев предупредили, что специалисты могут пустить их стоки вспять и залить зловонной жижей их дворы

Теперь наступил следующий этап борьбы: владельцев объектов капстроительства, которые получили уведомления и проигнорировали изложенные в них требования, отключают от инженерных сетей.

При этом неканализованые улицы в Феодосии есть в нескольких районах города, все знают, что их стоки текут в ливневку. Жители улиц Ялтинская и Западная обратились в феодосийский филиала ГУП РК «Вода Крыма» с просьбой о выдаче технических условий для прокладки системы водоотведения. Они готовы провести канализацию сами. «Вода Крыма» обещает: тем, кто соберет пакет документов, выдадут технические условия, после чего они смогут приступить к прокладке канализации. Как водится, за техусловия придется заплатить.

уже писал о жителях поселка Васильевка (Большая Ялта), которые грозятся покончить жизнь самоубийством из-за разногласий с чиновниками по вопросам канализации. Там отсутствует нормальная канализация, в связи с чем местные жители вынуждены отправлять сточные воды в ливневки и в землю.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 06.03.17

Украинцы требуют вернуть поезд в Крым. / На Украине требуют отправить в отставку правительство и Верховную Раду. / Снесите меня, снесите: жители Ялты активно помогают уничтожать их собственные гаражи. Так утверждают чиновники.

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