Аксенов предложил использовать бюджет для решения проблем с канализационными выбросами

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил помочь крымчанам, у которых есть желание, но нет средств на приведение в порядок водоотводных сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер считает, что в таких случаях деньги на вывоз нечистот жителям курортных регионов могут быть выделены из бюджета.

Предложение Аксенова прозвучало после замечания министра ЖКХ Крыма Сергея Карпова о поступающих сигналах о сбросе нечистот в воду рядом с пляжными территориями.

«Осмотр пляжей за границами, в Ялтинском регионе особенно, показывает большой выброс канализационных стоков. В Ялтинском регионе слабо ведется работа по обрезке (от водных коммуникаций)», – заявил Карпов.

По словам Аксенова, эта тема поднималась на выездном совещании Совета безопасности, обсуждался и вопрос применения административных мер воздействия.

«Коллеги, готовы рассмотреть – понимаем, что у людей может не быть средств на вызов, – просчитайте ситуацию, вплоть до того, чтобы на первом этапе делать вывоз за счет средств бюджета. Мы больше вреда получаем в данном случае, пытаясь навязать условия договора и так далее. В этом году, допустим, идет таким путем. Нужно обеспечить 100% зачистку», – сказал Аксенов.

По его словам, многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам помощь должна оказываться за счет муниципального образования, но поддержка может исходить и от республики.

«Крымчане на самом деле тоже заинтересованы в этом. Они же рассчитывают, что туристы приедут в конкретный регион. И должны помнить, что это будет зависеть от того, какая чистота и обстановка, насколько благоприятно в конкретно каждом районе», – подытожил глава Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», в правительстве Крыма насчитали более 2 тысяч абонентов, сбрасывающих отработанные воды в море, ливневки и другие водные объекты, и еще в 18 тысячи объектах выявили негерметичные септики, не отвечающие санитарным нормам. Ситуацию признали критической. Между тем, жители одного из поселков Ялты – Васильевки пригрозили властям устроить самосожжение. В поселке многие годы нет нормальной канализации, из-за чего приходится отправлять сточные воды в ливневки и землю. В качестве альтернативы им предложили приобрести и установить дорогостоящие емкости для выгребных ям и при этом еженедельно оплачивать услуги ассенизаторских машин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.17

Все останется как при Украине: в Крыму запретили менять назначение земельных участков. / Муниципалитеты Крыма не успевают вовремя тратить деньги. / Кто кого кормит? Регионы России поставляют в Крым колбасу, а Крым им – рыбу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»