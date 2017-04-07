В курортных городах Крыма отключают о коммуникаций отели, сбрасывающие стоки в море

Публикации за 07.04.17

За 2 месяца в курортных городах Крыма за нарушения норм водоотведения отключили от сети водных коммуникаций 460 абонентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальщики продолжают проверочные рейды в Алуште, Ялте, Судаке и Феодосии.

Напомним, в феврале власти Крыма признали ситуацию с отведением сточных вод в курортных городах республики критической. Проверка показала, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты, по еще 18 тысячам объектов были выявлены негерметичные септики, не отвечающие санитарным нормам. Первым на устранение нарушений дали неделю, вторым – два месяца.

«Работа идет достаточно тяжело. Потому что это все связано с затратами, очень много жалоб поступает. Население почему-то, к моему удивлению, достаточно агрессивно настроено. Хотя у кого не спросишь, большинство родились и выросли в Крыму, и когда им начинаешь объяснять – вот ты столько лет сливаешь стоки в море, как думаешь, это правильно или нет, – люди молчат, и не знают, что ответить», – рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Якуб Зейтулаев.

По его словам, уже зафиксированы случаи, когда владельцы объектов восстанавливали «разорванные» сети. Но коммунальщики проводят повторные рейды на таких объектах. Если владелец восстановит незаконную сеть в третий раз, ему полностью отключат водоснабжение.

«Если человек не понимает по-хорошему, мы вынуждены действовать таким образом, воздействовать на умы наших сограждан. Как правило – это мини-гостиницы, насчитывающие несколько десятков номеров, люди далеко не бедные, обеспеченные», – пояснил Зейтулаев. По его словам, чтобы закончить эту работу понадобится еще примерно два года. При этом большая часть времени понадобится для того, чтобы достучаться до крымчан: «Если вы будете продолжать это делать, через пять лет турист просто перестанет приезжать в Крым и ваши вот эти пяти- и десятиэтажные гостиницы, ваши миллионные вложения будут просто никому не нужны», – считает замминистра.

Как утверждает Зейтулае, «масштаб бедствия достаточно большой». Поэтому чиновники намерены приостановить данную работу в курортный сезон и возобновить ее в сентябре.

Как уже сообщал «Новый День», жители поселка Васильевка (Ялта) пригрозили чиновникам самосожжением из-за разногласий по вопросам канализации. В населенном пункте многие годы нет нормальной канализации, из-за чего крымчане вынуждены отправлять сточные воды в ливневки и в землю. Жителей поселка возмутила дороговизна необходимого оборудования, которое их обязывают купить для устранения нарушений водоотведения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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