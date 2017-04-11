В Крыму за незаконные сбросы отрезали от канализации более 500 отелей

Публикации за 11.04.17

Коммунальщики Крыма отключили от канализационных систем более 500 объектов, незаконно сбрасывающих стоки. В основном, это мини-отели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс тормозит временное отсутствие в Крыму владельцев гостиниц, работающих только в высокий сезон.

«По состоянию на 11 апреля в Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке, Евпатории произведено 517 отключений. То есть, отключена четвертая часть из 2 тысяч таких абонентов. На первомайские праздники мы ждем приезда владельцев гостиниц, закрытых на зиму. И продолжим работу. Я думаю, что к началу курортного сезону мы отключим максимально, сколько сможем», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Напомним, в феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты. По еще 18 тысячам объектов обнаружены негерметичные септики, не отвечающие санитарным нормам. Первым на устранение нарушений дали неделю, вторым – два месяца. По словам заместителя министра ЖКХ Крыма Якуба Зейтулаева, в основном сбрасывают сточные воды в море владельцы мини-гостиниц. Часть из них уже успела восстановить «разорванные» сети», но таким грозит полное отключение от водоснабжения.

Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о проблеме, поручил отнестись к ее решению «индивидуально», так как среди тех, к кому есть претензии у властей, могут быть многодетные семьи и ветераны – у них нет возможности оплачивать работу спецтехники по вывозу отходов.

«Вы можете внести предложения по тем категориям граждан, у которых нет материальной возможности осуществлять такие действия. Рассмотрим вариант их поддержки», – предложил Аксенов, добавив, что это необходимо для того, «чтобы у людей была альтернатива».

Как уже сообщал «Новый День», подобные проблемы возникли у жителей поселка Васильевка (Ялта) – они даже пригрозили чиновникам самосожжением. Жителей поселка возмутила дороговизна необходимого оборудования, которое их обязывают купить для устранения нарушений водоотведения: в населенном пункте нормальной канализации нет, поэтому крымчане вынуждены отправлять сточные воды в ливневки и в землю.

По данным Карпова, благодаря работе коммунальщиков, объем сброса сточных вод уменьшился уже на 3 тысячи кубов. При этом он признал, что эта цифра, хоть и значимая, но как результат – недостаточная. Он также обратил внимание, что самые низкие показатели по отключению абонентов от незаконных сетей по сбросу воды в Ялте. В то же время, уже порядка 200 «отрезанных» граждан обратились в профильные службы для подключения своих объектов к центральным сетям.

«Динамика работы в этом направлении положительная. Но мы не должны прекращать эту работу, следует продолжать ее в течение всего периода», – отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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