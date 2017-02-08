Британские ученые наплевали на санкции: Крым интереснее, чем политика

Публикации за 08.02.17

В Крым прибывает делегация британских ученых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цель визита, который начнется 9 февраля, – обсудить возможности сотрудничества в сфере науки и туризма. Один из предполагаемых проектов – археологические лагеря в местах сражений Крымской войны. Среди жителей Великобритании многие предпочитают проводить отпуск на раскопках в других государств – таким образом британцы приобщаются к истории, одновременно осматривая достопримечательности и изучая быт обитателей принимающей страны. Крым и Севастополь представляются весьма перспективными для подобного сотрудничества.

В рамках визита, который продлится до 12 февраля, запланированы переговоры с представителями Совмина и Госсовета Крыма, а также посещение Севастополя и Бахчисарайского района.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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