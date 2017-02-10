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Крым

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Публикации за 10.02.17

Британцы начинают в Крыму масштабный археологический проект

Британцы начинают в Крыму масштабный археологический проект

Масштабные археологические работы совместной российско-британской экспедиции в местах сражений Крымской войны начнутся весной 2018 года. Такая договоренность была достигнута сегодня на встрече британских ученых с членами президиума Госсовета РК.

Как уже сообщал , делегация сотрудников Бристольского университета и военно-исторического журнала «Живая военная история» прибыли в Крым 9 февраля, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере науки и туризма. Один из предполагаемых проектов – археологические лагеря в местах сражений Крымской войны. Среди жителей Великобритании многие предпочитают проводить отпуск на раскопках в других государств – таким образом британцы приобщаются к истории, одновременно осматривая достопримечательности и изучая быт обитателей принимающей страны. Крым и Севастополь представляются весьма перспективными для подобного сотрудничества.

Британцы заявили, что намерены развернуть на полуострове масштабный проект по изучению артефактов Крымской войны. Начать планируется с раскопок в районе Балаклавы. Предполагается организация полевых лагерей в Севастополе и Инкермане. Бристольцы уверены, что проект притянет большое количество туристов, в том числе из США, Франции, Великобритании. Российская сторона пообещала помочь с финансированием и решением оргвопросов.

Гости заявили, что рассчитывают в текущем году еще раз посетить Крым – уже с большой командой специалистов, чтобы вплотную заняться подготовкой полевого этапа проекта.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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