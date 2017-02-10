Крым значительно уступает Кубани по показателям внутреннего туризма

Публикации за 10.02.17

Крым занял третье место в России по развитию внутреннего туризма в 2016 году. Войти в ТОП-3 полуостров смог исключительно за счет общего количества посещений, при этом регион существенно отстает от лидеров – Краснодарского края и Московской области.

ак передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составило агентство «ТурСтат» на основе данных региональных администраций. Согласно официальным данным, Кубань посетили 15,8 миллионов туристов, Московскую область – 12,5 миллионов, Крым – 5,6 миллионов туристов. Прирост турпотока на полуострове составил 21%, что не позволило ему войти в пятерку самых динамично развивающихся направлений: например, Приморье показало 25% роста, Калининград – 30%, а Брянская область – больше 50%.

Не представлен Крым и среди самых популярных туристических городов: здесь лидируют Москва (17,7 млн туристов), Санкт-Петербург (6,9 млн) и Сочи, который посетило больше туристов, чем весь Крым – 6,5 млн. На четвертом месте Казань (2,5 млн).

Отметим, что 2017 год Крым тоже начал с не очень удачной статистики: по итогам новогодних праздников регион смог занять лишь 9 строчку рейтинга популярности у туристов (на 10-ой Удмуртия), а крымские курорты в Топ-10 вообще не вошли (этот рейтинг возглавили курорты Сочи).

В наступившем году туроператоры считают главной угрозой для Крыма Турцию: АТОР зафиксировал небывалый ажиотаж по этому направлению. Показатели раннего бронирования превосходят все ожидания, интерес туристов подогревается большими скидками: например, ряд дорогих отелей при условии раннего бронирования снизил цены на 35% – 40%.

Туроператоры полагают, что внутри России Турция заберет туристов в первую очередь из Крыма: цены на отдых на полуострове растут, сезон короткий и есть серьезная проблема с пляжами. Например, на ЮБК, который мог бы соперничать с Турцией, большинство пляжей закрыто для свободного посещения, а открытые карты, как правило, неухожены.

Впрочем, есть и положительные примеры. Так, в 2016 году Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии возглавил ТОП-10 лучших пляжей России по версии ТурСтата.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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