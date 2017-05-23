Есть желание, но нет возможности: каждый 10-ый житель России хочет отдохнуть в Крыму

Публикации за 23.05.17

Каждый десятый житель России хотел бы грядущим летом отдохнуть в Крыму. Такие данные привел генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опрос проводился на прошлой неделе методом телефонного обзвона. В исследовании приняли участие 1 тысяча 600 человек из 600 населенных пунктов 80 регионов РФ. При этом погрешность измерений оценена в 2,5%.

Почти половина респондентов – 47% намерены провести отпуск дома, 29% – на дачах и садах. За границу собираются 6% опрошенных.

Что же касается Крыма, то Федоров подчеркнул, что по Крыму отмечается именно рост планов, то есть люди реально собираются на полуостров. «Впервые был высокий рост (рост планов именно, не намерений, не желаний) зафиксирован весной 2014 года – с 2% до 9%. Мы видим, что более чем в 4 раза за год выросло число не желающих, а планирующих отдохнуть в Крыму. Затем было некоторое снижение в 2015 году – до 7%. Но уже в 2016-м вновь рост, и сейчас этот рост продолжился. Так что Крым может рассчитывать на значительный турпоток этим летом», – заявил Федоров. Правда, данные руководителя ВЦИОМ значительно расходятся с итоговой статистикой.

Исходя из данных ВЦИОМ, в 2014 году в Крым планировали приехать около 12 миллионов жителей России, а приехали 3,8 млн, что всего в 2,5 раза больше, чем в 2013 году (а не в 4, как заявляет в ВЦИОМ). В 2015 году социологи фиксируют снижение интереса к Крыму, а минкурортов республики – увеличение турпотока: на полуостров приехали 4,6 млн туристов. Это всего 3% от населения России. Кстати, 10% россиян Крым в данный момент принять просто не в состоянии.

Добавим, что жители России больше стремятся в Краснодарский край, чем в Крым. Так, в 2016 году только в Сочи отдохнули 6,5 миллионов человек, что на 1 миллион больше, чем во всем Крыму. А в текущем году на курорты Краснодарского края планируют поехать 11% участников опроса ВЦИОМ. Кстати, в 2016 году Кубань посетили 15,5 млн туристов, что как раз соотвествует 11% насления России.

Симферополь, Лиана Макоба

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