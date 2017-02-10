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Крым

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Публикации за 10.02.17

Минфин ужесточит контроль за освоением бюджетов муниципалитетов Крыма

Минфин ужесточит контроль за освоением бюджетов муниципалитетов Крыма

В правительстве Крыма решили ужесточить контроль за освоением бюджетов всех уровней .

Как передает корреспондент РИА , теперь Минфин Крыма будет следить и за тем, насколько в муниципалитетах «прозрачны» и открыты для общества данные о бюджетных процессах.

«С 1 января 2017 года мы начали контролировать исполнение бюджета в соответствии со статьей 36 бюджетного кодекса, чего у нас не было ни в 2015, ни в 2016 годах. А теперь будем анализировать полностью исполнение ваших бюджетов, и делать выводы», – заявила на расширенном заседании коллегии Минфина Крыма министр финансов Ирина Кивико.

Органам местного самоуправления надо быть готовым к тому, что показатели освоения бюджетов будут ложиться в основу рейтингов управленческой эффективности.

«Опыт работы 2016 года показал, что кассовый план должен исполняться равномерно. Итоги работы будем подводить поквартально, по исполнению именно годовых цифр. То есть, будем в процентах определять от исполнения года, и поэтому показателю выстраивать рейтинги муниципалитетов», – пояснила министр.

Как уже сообщал , в 2016 году ряд муниципалитетов не справился с освоением бюджетов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такая неэффективная работа местных властей привела к «невыполнению программ и обязательств», что и послужило причиной отставки глав администраций Алушты и Бахчисарайского района.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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