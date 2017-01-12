Первый пошел: глава Алушты покинул пост

Публикации за 12.01.17

Депутаты Алушты приняли отставку главы администрации города и уже определили дату назначения нового градоначальника.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», решение покинуть пост главы администрации Алушты Игорь Сотов якобы принял добровольно – написал заявление по собственному желанию. Вот только депутатский корпус города решение Сотова подержал не полностью – от голосования отказались представители фракций КПРФ и ЛДПР.

Депутаты горсовета постановили, что конкурс на замещение должности главы администрации Алушты пройдет 14 февраля и будет транслироваться в прямом эфире крымского телевидения. До тех пор обязанности будет исполнять экс-мэр Ялты, нынешний заместитель главы горадминистрации Алушты Алексей Боярчук.

Что примечательно, прощаясь с Сотовым, председатель горсовета Алушты Галина Огнева отметила: «Игорь Иванович выполнял эту работу достойно... У руководства республики к Алуштинскому округу нет претензий по исполнению бюджета. По этому показателю мы занимаем второе место в республике. Нет замечаний и по избирательному процессу. Алушта – лучшая по организации и проведению выборов. А претензии касались того, что у нас отмечено большое количество заявлений от граждан и низкая исполнительская дисциплина по выполнению поручений главы республики», – цитируют Огневу крымские СМИ.

Однако, как уже сообщал «Новый День», отставку Сотова глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал еще перед Новым годом. На последнем видеоселекторе Аксенов заявил, что алуштинский градоначальник вместе с руководителем Бахчисарайского района лишатся поста в том числе за срыв освоения средств бюджета, за которым стоят «невыполнение программ и обязательств».

Еще одним камнем преткновения между республиканской и местной властью в Алуште стал планируемый снос прибрежных построек. В декабре 2016 Минстрой Крыма постановил к новому курортному сезону демонтировать в Алуште 1 тыс 724 объекта, определил подрядчика и выделил на эти меры порядка 300 млн рублей. Однако к работам муниципалитеты не допустят – нет доверия. Да и не удивительно: подготавливая список первых объектов под снос, Сотов показал чудеса избирательного подхода. Так, среди 24 зданий есть несколько семиэтажных отелей, кафе «Веранда» и «Мери», которые, по его мнению, не вписываются в концепцию развития города, либо у владельцев отсутствуют правоустанавливающие документы. Зато в списках на снос нет дома, построенного строительной компанией, связанной со спикером Госсовета Крыма, буквально в 10 метрах от воды и нового СПА-комплекса, который возводят вплотную с отелем, внесенным в черный список.

Неоднократно поднималась и тема ценообразования на алуштинских рынках. К примеру, в конце ноября прошлого года Минсельхоз обнаружил, что цены на сельхозпродукцию на 30% выше среднереспубликанских. Власти Алушты тогда заявили, что это цены для туристов.

Алушта, Глеб Сиверов

Алушта. Другие новости 12.01.17

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