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Крым

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Публикации за 17.02.17

В Алуште выбрали нового главу администрации

В Алуште выбрали нового главу администрации

Главой администрации Алушты стала Галина Огнева.

Как передает корреспондент РИА , в конкурсе принимали участие два кандидата Огнева и Михаил Татауровский. Огневу поддержали большинство депутатов – 23, еще 20 проголосовали за второго кандидата, а трое – воздержались.

Отметим, в настоящее время Огнева занимает пост руководителя городского совета. Чтобы официально вступить в новую должность, ей в ближайшее время придется сложить свои полномочия руководителя горсовета.

Напомним, экс-глава администрации Алушты Игорь Сотов в январе якобы добровольно ушел в отставку. Между тем его увольнение перед Новым годом анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов. На последнем видеоселекторе Аксенов заявил, что алуштинский градоначальник вместе с руководителем Бахчисарайского района лишатся поста, в том числе за срыв освоения средств бюджета, за которым стоят «невыполнение программ и обязательств».

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 17.02.17

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