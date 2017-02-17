В Алуште выбрали нового главу администрации

Публикации за 17.02.17

Главой администрации Алушты стала Галина Огнева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конкурсе принимали участие два кандидата Огнева и Михаил Татауровский. Огневу поддержали большинство депутатов – 23, еще 20 проголосовали за второго кандидата, а трое – воздержались.

Отметим, в настоящее время Огнева занимает пост руководителя городского совета. Чтобы официально вступить в новую должность, ей в ближайшее время придется сложить свои полномочия руководителя горсовета.

Напомним, экс-глава администрации Алушты Игорь Сотов в январе якобы добровольно ушел в отставку. Между тем его увольнение перед Новым годом анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов. На последнем видеоселекторе Аксенов заявил, что алуштинский градоначальник вместе с руководителем Бахчисарайского района лишатся поста, в том числе за срыв освоения средств бюджета, за которым стоят «невыполнение программ и обязательств».

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 17.02.17

В Симферополе может появиться «памятник» из фекалий (ФОТО). Чиновники: «Не может быть». / Круговорот мусора по-крымски: коммунальщики выгружают отходы в пустые мусорные баки (ФОТО). Такой себе квест: «Найди пустой». / В Севастопольских школах мерзнут дети, чиновники заявляют: «Сами виноваты». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»