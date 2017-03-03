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Публикации за 03.03.17

Они не уходят: Сотов вернулся в администрацию Алушты

Они не уходят: Сотов вернулся в администрацию Алушты

В Алуште заместителем главы администрации стал экс-руководитель города Игорь Сотов.

Напомним, предыдущий глава администрации Алушты Сотов в январе якобы добровольно ушел в отставку. Между тем, его увольнение перед Новым годом анонсировал глава Крыма Сергей Аксёнов. На последнем в 2016 году видеоселекторе Аксёнов заявил, что алуштинский градоначальник лишится поста, в том числе за срыв освоения средств бюджета, за которым стоят «невыполнение программ и обязательств».

Как передаёт корреспондент РИА , сегодня на сессии депутаты утвердили должность Сотова в качестве заместителя главы администрации. «Это решение пока принято на уровне депутатского корпуса. Игорь Иванович приступит к своим обязанностям на следующей неделе, когда подпишет контракт», – сообщили РИА в пресс-службе администрации Алушты. Отметим, что экс-глава являлся единственным претендентом на должность заместителя. Ранее обязанности зама исполнял Алексей Боярчук, который теперь является первым заместителем нового главы – Галины Огневой.

Как сообщал , в феврале место Сотова заняла Галина Огнева, которой чтобы приступить к обязанном главы администрации, пришлось отказаться от поста руководителя Алуштинского городского совета.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.03.17

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