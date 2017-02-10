В Крыму вернулись к идее горнолыжного курорта на Ай-Петри

Публикации за 10.02.17

Общественная палата Крыма предлагает вернуться к реализации туристического кластера в Бахчисарайском районе. С учетом большой инвестиционной привлекательности плато Ай-Петри, дорогу Бахчисарай-Ялта целесообразно отремонтировать за государственные средства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета

Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму член ОП Вячеслав Мартынов предложил выяснить в минэкономразвития РФ причины исключения Бахчисарайского кластера из Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. «Разобраться с минэкономразвития, по какой причине кластер был сокращен, какие формулировки», – отметил он.

По словам общественника, в крымском правительстве звучат противоречивые заявления: вначале министр курортов Сергей Стрельбицкий заявляет о бесперспективности горнолыжного курорта в Крыму, а после министерство спорта рассказывает о проекте горнолыжного курорта на Чатыр-Даге.

Позицию минкурортов озвучил первый замминистра Игорь Котляр. По его словам, Бахчисарайский кластер предусматривал вложение государственных средств в реконструкцию 5,5 км дороги Бахчисарай – Ялта на участке с 27 по 33 км.

«Кластер в сфере туризма должен представлять собой государственные инвестиции в виде инфраструктуры для привлечения частных инвестиций для создания объектов санаторно-курортной сферы, – указал замминистра. – Действительно, реконструкция позволила бы обеспечить транспортную доступность, но участок проходит по заповеднику, и не укладывается в планы руководства республики по плато Ай-Петри».

По словам Котляра, в случае возобновления проекта кластера в Бахчисарайском районе придется перераспределять средства, тогда как в Евпатории и Саках уже в этом году должны приступить к строительно-монтажным работам, а в Ленинском, Черноморском районах и Коктебеле завершить проектно-изыскательские.

Тем не менее, глава парламентского комитета Алексей Черняк поддержал предложение ОП и будет обращаться в минэкономразвития РФ с просьбой рассмотреть возможность возобновления проекта.

«Каждый год на Ай-Петри тысячи людей с санками и тазиками катаются, но все это стихийно, – пояснил Черняк. – Есть с десяток инвесторов, которые хотят возродить зимний отдых на Ай-Петри».

Напомним, в марте прошлого года Совет министров Крыма принял новую редакцию госпрограммы по развитию курортов и туризма в республике. Планировалось развивать 6 туристических кластеров: детский оздоровительный отдых в Евпатории, Лечебно-оздоровительный отдых в Саки, кластер «Коктебель», кластер в районе озера Чокракское (Ленинский район), кластер «Черноморский» и кластер «Бахчисарайский», где предполагалось создание круглогодичного горнолыжного туристского комплекса с сетью канатных дорог. Однако создавать в Крыму горнолыжный курорт передумали.

Ранее Общественная палата Крыма выступила за прекращение любой хозяйственной деятельности на плато Ай-Петрии передаче Ялтинского горнолесного природного заповедника в управление федеральному центру, чтобы любая торговля на плато стала невозможной априори.

По поручению главы Крыма Сергея Аксёнова до 1 ноября все торговые и точки общепита с территории плато Ай-Петри должны были снести, и привести ландшафт к природному состоянию. Глава региона считает, что организация туристических маршрутов на Ай-Петри не подразумевает каких-либо строений, кроме уборных.

Однако позиция главы региона не устраивает вице-премьера Виталия Нахлупина, который уже нашел инвестора не только для благоустройства территории плато, но и строительства новой канатной дороги.

При Украине крымские власти намеревались превратить Ай-Петри в горнолыжный курорт. С образованием устойчивого снежного покрова на плато устремляются любители катания на лыжах и сноубордах, и организация сопутствующей инфраструктуры только расширит рамки туристического сезона в Крыму.

Со своей стороны экологи неоднократно доказывали – хозяйственная деятельность на Ай-Петри уничтожает главную «водонапорную башню» всего Южного берега Крыма, ежегодно дающую 200 млн кубометров питьевой воды.

Симферополь, Глеб Заскоков

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