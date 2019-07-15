Шо?! Опять?! Правительство Крыма покушается на заповедные склоны Ай-Петри

Деньги крымского бюджета решили развеять над горами: в очередной раз объявлено о планах использования для коммерческих целей плато Ай-Петри и склонов Чатыр-Дага.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плато Ай-Петри является крупнейшим водосборником Южного берега Крыма. Нынешняя крымская власть потратила много сил на то, чтобы убрать оттуда «шалманы» – рассадники антисанитарии, верблюдов и ишаков, которых гордо именовали «бизнесом».

Пока плато является особо охраняемой природной территорией, где, как и на территории всякого заповедника, любая хозяйственная деятельность запрещена.

Однако Минкурортов Крыма объявило конкурс на выполнение научно-исследовательской работы «Оценка возможности создания горнолыжного туристско-рекреационного кластера в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг, Республика Крым». Стоимость работ – 2 млн руб, две трети из которых предполагается заплатить оценщикам в этом году.

В обязанности будущего подрядчика входит «разработка и обоснование предложений по выбору варианта размещения горнолыжных трасс, средств размещения и объектов обеспечивающей инфраструктуры горнолыжного туристско-рекреационного кластера или нецелесообразности реализации такого проекта». Возможно, «нецелесообразность» – ключевое слово этой затеи.

Напомним, задачу коммерческого освоения Ай-Петри несколько лет назад уже ставил сын президента Украины Януковича. В 2013 году подконтрольный Киеву Совмин Крыма решил внести поселок Охотничье (его население составляют только работники метеостанции) в перечень населенных пунктов, которым предоставляется статус горных. Это дало бы населенному пункту государственные гарантии социально-экономического развития, бюджетные средства на пассажирский транспорт, дорожное хозяйство, связь, электрические сети, газификацию и прочите блага цивилизации. Но даже влияния Януковичей и их золотых батонов не хватило, чтобы быстро подмять под себя Ай-Петри.

После Крымской весны такие же задачи поставили составители Программы социально-экономического развития Крыма. Один из депутатов Госсовета Крыма потом признался, что ее первый вариант писался «ночью на коленке». Однако среди прочих проектов было объявлено и о создании горнолыжного кластера на Ай-Петри.

Информация о кластере «Горы здоровья и море впечатлений» до сих пор висит на сайте Минкурортов Крыма: «Суть кластера в создании горно-лыжного, круглогодичного туристического комплекса с сетью канатных дорог на северных склонах горы Кемаль-Егерек и горы Лопата».

Потом разглядели: снег лежит недолго, дорога от Соколиного большую часть года закрыта из-за его чудовищного состояния, усугубляемого оползнями, воды взять негде. Вдобавок кому-то очень не понравилась идея создания конкурента раскрученному Сочи, тему тихо замяли. Кстати, по той же причине никак не найдет себе места и громко анонсированная игровая зона в Крыму.

Что касается освоения склонов горы Чатыр-Даг, то даже с улиц Симферополя отлично виден снег на них, а чаще – отсутствие снега. Там тоже напрочь отсутствует какая-либо инфраструктура.

С оглядкой на эту длинную цепь неудач в стремлении чиновников разных уровней потратить казенные деньги, не вполне понятно, зачем в этот сюжет вписалось Минкурортов Крыма.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.07.19

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