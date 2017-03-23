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Крым

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Публикации за 23.03.17

Дорогу в крымское небо заменили лестницей в гору: Совмин Крыма «урезал» туристические кластеры

Дорогу в крымское небо заменили лестницей в гору: Совмин Крыма «урезал» туристические кластеры

Совмин Крыма внес изменения в программу развития туристическо-рекреационных кластеров и культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА , первоначально планировалось создание шести кластеров с десятками объектов. Некоторые моменты (горно-лыжный курорт на Ай-Петри) удивили крымчан, другие (освоение горы Клементьева и Двуякорной бухты) вызвали бурное неприятие нынешних пользователей объектов – гражданских и военных. Постепенно программа корректировалась в сторону здравого смысла и финансового реализма.

Теперь из программы исключен пункт «Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Бахчисарайский». Речь, судя по тому, что он входил в зону ответственности Службы автомобильных дорог Крыма, идет об автодороге Соколиное – Ай-Петри. Не будет дороги (а нынешняя в таком состоянии, что ее просто закрывают на полгода) – об остальном не стоит говорить.

Из объектов инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса «Коктебель» исключили реконструкцию набережной в самом Коктебеле, реконструкцию автодороги на гору Клеменьева. Вычеркнули и объездную дорогу вокруг Коктебеля.

Зато мероприятия, предусмотренные программой по сохранению культурного наследия, дополнили строкой, обещающей реконструкцию Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи.

Обследование технического состояния Ханского дворца в Бахчисарае почему-то дополнили мероприятиями по разработке транспортной схемы и макрологистической системы доставки грузов для строительства объектов в РК и Севастополе.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 23.03.17

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