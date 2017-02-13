В Крыму решили продать объект культурного наследия федерального значения

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым собиралась продать объект культурного наследия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект соответствующего постановления представила сегодня на заседании профильного парламентского Комитета министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.
Документ предполагает выставить на аукцион 4 объекта. Министр перечислила их как «имущество детского заведения оздоровления и отдыха «Восход»; недвижимое имущество, расположенное в городе Ялта, улица Щорса, 14; имущество базы отдыха «Молочная», Сакский район, село Молочное, улица Коростенская, 22; зернокомплекс, пгт. Черноморское, улица 60 лет Октября».
Однако расплывчатая формулировка «недвижимое имущество, расположенное в Ялте» вызвала большие вопросы у правого управления Госсовета.
Выяснилось, что это объект культурного наследия федерального значения – усадьба Водарской.
Юристы возмутились: объекты, отнесенные к особо ценным как культурное наследие Российской Федерации, равно как и памятники, включенные в список всемирного наследия, а также историко-культурные заповедники, согласно федеральному закону, вообще не могут быть отчуждены. Так как разработчики документа не предоставили информации, какой именно статус имеет усадьба Водарской, в правовом управлении Госсовета решили перестраховаться, «тормознув» проект.
К слову, вызвала вопросы у юристов и пояснительная записка – ее назвали «формальной», не отражающей важной и прогнозной информацией, позволяющей сделать вывод, оправдано ли отчуждение усадьбы и ее дальнейшая продажа, или нет. Председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма Евгения Добрыня назвала подобный подход к подготовке документом «халатным». Документ отправили на доработку.
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