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Крым

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Публикации за 13.02.17

В Крыму решили продать объект культурного наследия федерального значения

В Крыму решили продать объект культурного наследия федерального значения

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым собиралась продать объект культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА , проект соответствующего постановления представила сегодня на заседании профильного парламентского Комитета министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

Документ предполагает выставить на аукцион 4 объекта. Министр перечислила их как «имущество детского заведения оздоровления и отдыха «Восход»; недвижимое имущество, расположенное в городе Ялта, улица Щорса, 14; имущество базы отдыха «Молочная», Сакский район, село Молочное, улица Коростенская, 22; зернокомплекс, пгт. Черноморское, улица 60 лет Октября».

Однако расплывчатая формулировка «недвижимое имущество, расположенное в Ялте» вызвала большие вопросы у правого управления Госсовета.

Выяснилось, что это объект культурного наследия федерального значения – усадьба Водарской.

Юристы возмутились: объекты, отнесенные к особо ценным как культурное наследие Российской Федерации, равно как и памятники, включенные в список всемирного наследия, а также историко-культурные заповедники, согласно федеральному закону, вообще не могут быть отчуждены. Так как разработчики документа не предоставили информации, какой именно статус имеет усадьба Водарской, в правовом управлении Госсовета решили перестраховаться, «тормознув» проект.

К слову, вызвала вопросы у юристов и пояснительная записка – ее назвали «формальной», не отражающей важной и прогнозной информацией, позволяющей сделать вывод, оправдано ли отчуждение усадьбы и ее дальнейшая продажа, или нет. Председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма Евгения Добрыня назвала подобный подход к подготовке документом «халатным». Документ отправили на доработку.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.02.17

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