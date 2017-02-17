Власти Крыма продадут объект культурного наследия федерального значения на аукционе

Публикации за 17.02.17

Усадьба Водарской, являющаяся объектом культурного наследия и находящаяся на балансе Распорядительной дирекции имущества Республики Крым, уйдет с молотка по решению властей.

Как уже сообщал РИА «Новый День», на прошлом заседании депутаты приостановили рассмотрение проекта, в связи с тем, что инициаторы продажи усадьбы, расположенной в Ялте, не предоставили полный пакет документов о статусе объекта. Поэтому установить, разрешена ли реализация здания, тогда не удалось.

«Эти объекты являются объектами культурного наследия, и они могут быть реализованы, но с учетом охранных обязательств», – прояснила ситуацию министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. Юристы Госсовета подтвердили, что есть свидетельствующий об этом документ Госкомитета по охране культурного наследия.

Глава Комитета Евгения Добрыня заявила, что на момент прошлого заседания отсутствие полной официальной информации о статусе объекта было «самым принципиальным замечанием», и в связи с ее появлением, проект был одобрен.

Усадьба была построена в период 1902-1910 годов. В советское время ей был присвоен статус памятника культурного наследия национального значения XX века. Распоряжением правительства России от 17 октября 2015 года № 2073-р усадьба Водарской отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.02.17

В Крыму восстанавливают противоградовую службу. / Приравняли к материку: пожилых крымчан фактически освободили от уплаты взноса на капремонт. Расходы на капремонт компенсируют им из госбюджета. / В Крыму срывается план продажи госимущества – нет покупателей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»