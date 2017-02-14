Киев разразился истерикой по поводу раскопок в Крыму

Публикации за 14.02.17

Министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО в связи с анонсированными намерениями оккупационных властей АР Крым и британских археологов реализовать на полуострове совместный историко-археологический проект.

Как уже сообщал «Новый День», масштабные археологические работы совместной российско-британской экспедиции в местах сражений Крымской войны планируется начать весной 2018 года. Такая договоренность была достигнута на прошлой неделе на встрече британских ученых с членами президиума Госсовета РК.

Реакция Киева на эти переговоры слегка запоздала, но, как всегда, была слишком эмоциональна. Впрочем, очередной протест вылился в набор стандартных фраз, используемых Украиной по любому поводу, касающемуся действий России в Крыму. Так, было заявлено, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся в Крыму и Севастополе будет расцениваться украинской стороной как нарушение Россией своих обязательств с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности.

ЮНЕСКО призвали осудить действия России, Великобританию – принять меры для недопущения посещения Крыма британскими археологами, а от министерства иностранных дел Украины потребовали направить ноты протеста МИД РФ и МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Отметим, в Крыму официально зарегистрировано около 6 тыс памятников археологии – от эпохи палеолита до позднего средневековья.

При Украине денег из бюджета на археологические изыскания в Крыму практически не выделялось, раскопки велись, в основном, за счет иностранных грантов. Зато бурно развивалась «черная» археология: грабители активно действовали в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Ленинском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах, на территориях Алушты, Керчи, Феодосии, Ялты. Крымские ученые неоднократно призывали правоохранителей вмешаться в сложившуюся ситуацию, однако зачастую милиционеры на местах открыто становились на сторону правонарушителей. А «черные археологи» стали вести раскопки под видом сотрудников Службы безопасности Украины. При этом подавляющее большинство объектов, подвергавшихся разграблению, находились на государственных землях лесхозов и заповедников.

В течение последних двух лет ситуация с незаконными раскопками на полуострове значительно улучшилась: нелегальных копателей стало гораздо меньше, чем при Украине, однако проблема не исчезла: при Украине тщательным документированием археологических объектов не занимались, существующие документы содержат неполные или недостоверные сведения, не соответствуют современным требованиям юриспруденции. В результате, многие объекты не имеют границ, не обозначены информационными табличками. Это позволяет любому копателю заявлять: он не в курсе, что объект ценный и охраняется государством.

Сейчас разрабатывается схема сохранения объектов исторического и культурного наследия. Крымские специалисты уже передали свои предложения в администрацию президента РФ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.02.17

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