Археологическая революция в российском Крыму разбудила органы Украины

Министерство культуры России с 2014 года незаконно выдает разрешения на проведение археологических работ в Крыму, тем самым умышленно уничтожая памятники истории и культуры на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделали в прокуратуре несуществующей Автономной Республики Крым.

Расследование под контролем прокуратуры ведет еще одно украинское ведомство – следственный отдел Главного управления Национальной полиции в «Автономной Республике Крым и Севастополе», расположенное в Одессе. «Доказательства» для открытия уголовного производства украинские следователи добыли, как водится, в интернете.

Среди выявленных ими «нарушений» – раскопки в некрополе Кыз-Аул возле Керчи, работы на территории Генуэзской крепости в Судаке и «Ханского дворца», на скале, где расположен дворец «Ласточкино гнездо», а также вывоз экспонатов в Москву на выставку «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства». Еще одним пунктом в списке украинских следователей стало уничтожение археологических объектов античного городища Артезиан в процессе добычи песка.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году ученым удалось найти в Кызаульском некрополе уникальный артефакт – плиту возрастом 1800 лет с надписями. Официальные раскопки некрополя проводили ученые Восточно-Боспорской экспедиции и волонтеры некоммерческого фонда «Археология».

Директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин отметил, что "Крым переживает археологическую революцию и музейный подъем».

Кроме того, работающие на месте строительства трассы «Таврида» археологи обнаружили более ста тысяч артефактов. Чтобы спасти некоторые памятники от разрушения – к примеру, курганы, – ученые разбирают их, чтобы собрать в других местах. Некоторые из памятников – каменный мост времен Екатерины II, обнаруженный в Белогорском районе, и вовсе удалось сохранить на своем месте, договорившись с генподрядчиком строительства трассы.

В то же время добыча песка на территории Артезиана действительно стала причиной спора между Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником и министерством экологии и природных ресурсов Крыма. В заповеднике настаивают, что добыча песка приводит к уничтожению памятников археологии, а в министерстве говорят об отсутствии нарушений и подчеркивают – разработка карьеров в этом месте нужна для строительства трассы «Таврида».

Между тем, спор решается в рамках российского законодательства, как это и принято на российской территории.

Напомним, годом ранее, министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО в связи с анонсированными намерениями «оккупационных властей АР Крым» и британских археологов реализовать на полуострове совместный историко-археологический проект.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.01.18

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