В Крыму нашли  мост XVIII века

В Белогорском районе Крыма археологи обнаружили каменный мост, построенный во времена правления императрицы Екатерины II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интересная находка была обнаружена в зоне строительства трассы «Таврида»в районе села Некрасово. По словам руководителя крымской новостроечной археологической экспедиции института археологии РАН Сергея Внукова, мост несколько раз перестраивался и ремонтировался. «В первой половине XIX века он уже существовал, а построен был, скорее всего, в конце XVIII века», – цитируют «Известия» Внукова. Отмечается, что на мосту археологи обнаружили остатки выцарапанных надписей на кириллице, в том числе дату – 1861 год.

Эксперты не исключают, что по мосту могла проезжать российская­императрица Екатерина II во время ее визита на полуостров.

Как сообщал «Новый День», в Крыму археологи изучили 2/3 территории будущей трассы «Таврида». Найдено более 80 тысяч артефактов. На одном из участков будущей трассы «Таврида» была обнаружена стоянка древнего человека.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 18.10.17

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