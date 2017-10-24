В Крыму археологи раскопали могилу половецкого военачальника

В Симферополе обнаружено уникальное половецкое погребение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», могильник был обнаружен во время раскопок на территории заповедника «Неаполь Скифский». Найденные артефакты позволяют утверждать, что это погребение военного командира.

«Наиболее богатые погребения, особенно скифского, сарматского времени, разграблены. Тем не менее, попадаются совершенно удивительные и нетронутые. Яркий пример – непотревоженное половецкое погребение на территории заповедника «Неаполь Скифский». Причем половца не рядового, а какого-то военачальника, с прекрасным погребальным инвентарем, с интереснейшей конструкцией погребального сооружения», – цитируют РИА «Новости» директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

Нетронутых находок на территории полуострова может быть масса, считает Майко: на сегодняшний день, территория Крыма исследована максимум на 7%.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.10.17

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