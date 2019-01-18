Агенты украинского Минкульта собираются проникнуть в крымские музеи под прикрытием ЮНЕСКО

Министерство культуры Украины подговаривает ЮНЕСКО организовать прямую ревизию музеев Крыма с включением в мониторинговые группы украинских представителей.

Сейчас Украина завершает согласования с ЮНЕСКО правовых и технических механизмов взаимодействия для «мониторинга культурных ценностей в оккупированном Крыму».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне в Киеве заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

«Впервые в истории ЮНЕСКО достигнута договоренность о механизмах прямого мониторинга на территории АРК (Республики Крым – ред. НД), это будет всеобъемлющий мониторинг. ЮНЕСКО раньше никогда не обращалась к таким методам. Поэтому сейчас Украина согласовывает с ЮНЕСКО все элементы этого мониторинга», – заявила Мазур.

Сроки начала ревизии представитель минкульта пока не называет.

Как сообщал «Новый День», после долгих дипломатических препирательств ЮНЕСКО в апреле прошлого года решило разместить мониторинговую миссию в Крыму. Об этом сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, вопрос о ситуации в Крыму поднимался на каждой сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в течение последних двух лет. По словам представителей российской делегации, этот вопрос носит исключительно политизированный характер. Как отмечают в постпредстве РФ, ЮНЕСКО «фактически используют для ретрансляции пропагандистских штампов, единственная цель которых – отрицать исторический выбор народа Крыма на референдуме 2014 года».

Российская сторона неоднократно приглашала представителей ЮНЕСКО на полуостров, чтобы составить собственное мнение о происходящем, а не довольствоваться заявлениями Украины. Наконец, исполнительный комитет заявил о возможности размещения мониторинговой миссии, которая будет анализировать состояние культурных и исторических памятников и соблюдение образовательных прав населения.

Однако, по мнению наблюдателей, последняя инициатива украинского Минкульта преследует другую цель: присутствием своих представителей внести сумятицу в работу международных мониторинговых групп в Крыму, оказывать на них идеологическое давление, не давая возможность сделать объективные выводы, а по итогам мониторинга организовать антироссийский медийный скандал.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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